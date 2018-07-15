Штрафстоянка выплатит ущерб за сгоревшие автомобили в Шымкенте

Ущерб за четыре автомобиля полностью выплатит наше предприятие, - сказал начальник городской штрафстоянки.

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Ущерб владельцам сгоревших автомобилей в Шымкенте выплатит городская штрафстоянка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.

По словам начальника городской штрафстоянки А. Абдыкадырова, срок хранения 6 из 10 сгоревших машин превысил три года.

«Машины старые, грубо говоря, это автохлам, и за стоянку владельцы этих машин нашему предприятию задолжали суммы, превышающие стоимость их автомобилей», — рассказал А. Абдыкадыров.

Что касается еще четырех машин, то они были доставлены на штрафстоянку недавно.

«Ущерб за эти четыре автомобиля полностью выплатит наше предприятие», — подчеркнул А. Абдыкадыров.

Напомним, в Шымкенте 45 автомобилей, 35 из которых были предназначены для утилизации, сгорели в результате пожара на штрафстоянке.

Согласно информации, предоставленной УЧС по г. Шымкенту, возгорание возникло в автомашине «КамАЗ», далее пламя перекинулось на соседние легковые авто и распространилось, захватив расположенный неподалеку цех по изготовлению мебели.

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