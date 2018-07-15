Женщина зверски избила девочку на детской площадке в Алматы

Соседку привел в ярость шум на детской площадке.

Женщина зверски избила неизвестного ей ребенка на детской площадке в Алматы. Об этом сообщила в Facebook мать 13-летнего ребенка, сообщает zakon.kz.

По словам матери, конфликт произошел сегодня днем на детской площадке. Ее дочь качалась на качелях и разговаривала с подругами. Этот шум, по всей видимости, привел в ярость их 45-летнюю соседку.

У нас ЧП... Сегодня эта женщина средь бела дня напала на мою дочь, избила её так, что она попала в больницу.... Я в тихом ужасе... Сорок пять лет женщине, злоба так и сочилась из неё.... Наложили швы, госпитализированы в больницу.... Написали заявление.... Но нас предупредили, что против женщины возможно кроме штрафа ничего не применят... Такие вот пироги бывают.... Оказывается и так вот можно разбить чужому ребёнку голову, а потом отчехлиться государству штрафом и жить, есть и спать спокойно.... Посмотрим, что будет дальше.... А пока у меня нет слов.... Надеюсь на скорейшее выздоровление моего Лапушка..., - пишет мама пострадавшей.

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