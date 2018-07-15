В Актау пропал мужчина

По словам родственников, Анет Асылбай последний раз выходил на связь 13 июля, когда переводил деньги своей супруге в Алматы.

Как сообщает сестра пропавшего, Анет Асылбай вышел на работу из села Баянды 13 июля и не вернулся, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Он направлялся в Актау, отправив деньги супруге в Алматы через банкомат в ТЦ "Ак Желкен", он предупредил ее, что на телефоне разрядилась батарея, и с тех пор не выходил на связь. Сестра Анета, Гульмира Асылбай, на следующий день написала заявление о пропаже в полицию.

- Он был одет в черную футболку с белой полосой и светлые брюки. Если кто-нибудь видел его, пожалуйста, сообщите, - сказала Гульмира Асылбай.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем, просим вас звонить по телефону: 8 702 908 10 55.

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