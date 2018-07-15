Алматинский контролер хотел избить парня за безбилетный проезд в автобусе

Затем преследовал его по городу, шел за ним по двору и предложил выйти "раз на раз".

В алматинских соцсетях распространяется видео на котором автобусный контролер провоцирует на драку парня, которого обвиняет в безбилетном проезде, сообщает zakon.kz.

Видео размещено в Instagram-паблике almaty_dtp.

Автор видео утверждает, что это автобус маршрута 79. Остановка Тимирязева – Гагарина. Время около 10:30.

На записи видно, что контролер хватает парня за рубашку. По словам пассажирки, он хотел расправиться с парнем за то, что тот не успел расплатиться в автобусе в течении минуты, проехав одну остановку от Розыбакиева до Гагарина. Затем преследовал его по городу, шел за ним по двору и предложил выйти "раз на раз". А затем потребовал от парня, чтобы тот заплатил ему сумму штрафа около 10400 тенге.

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