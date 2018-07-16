Последствия мощного ливня ликвидируют в Павлодаре

Несколько улиц улиц в областном центре подтопило.

В Павлодаре впервые в этом году, по данным метеорологов, случился мощный ливень, а, по словам горожан, на семи улицах подтоплены 250 частных домов, обесточена часть города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2-м Павлодаре частично подтопило дома на нескольких улицах. Это те проблемные участки, где весной из-за подъема уровня воды тоже были подтопления, - сообщила журналистам Марал Сагинаева из пресс-службы ДЧС Павлодарской области. - Помимо потоплений, вызванных ливнем, произошли отключения электроэнергии в некоторых домах в новом микрорайоне Сары-Арка, на 2-м Павлодаре и Химгородках».

Из-за продолжительного и сильного ливня подтопило несколько улиц в областном центре. Это привело к затруднениям движения автомобильного транспорта. Жители печально известных улиц микрорайона 2-й Павлодар устроили вечером собрание жильцов после случившегося.

«Вода повсюду: в погребе, в сарае, во дворе. Дождь лил больше часа как из ведра, - рассказали прессе жильцы домов улицы Алтайская. - Мы обратились в коммунальные службы и сейчас ждем помощи от них». Как стало известно, отключение электричества в этой, восточной части, города произошло именно из-за сильной грозы. «На место уже выехали аварийно-ремонтные бригады, которые занимаются устранением последствий непогоды. В ближайшее время подача электроэнергии будет возобновлена», - сказала руководитель пресс-службы АО «Павлодарэнерго» Олеся Емельянова.

Мощный дождь начался примерно в 15.00 часов. По данным синоптиков, ливень такой силы в 2018 году в Павлодаре зафиксировали в первый раз.

«7 домов затоплено, всего вода подтопила 250 домов, света нет, сейчас проводим собрание. Не знаем, что делать», - рассказала Наталья Тушева, проживающая в частном доме по улице Целинная, 65/3. - Все - в воде, даже сотки свои не можем подзарядить».

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