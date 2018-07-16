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Житель Семея поймал в огороде метровую змею

Инцидент произошел на днях в одном из жилых массивов города.

Фото : Хабар 2416 июля 2018, 06:11

Житель Семея поймал в огороде метровую змею, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Инцидент произошел на днях в одном из жилых массивов города.

Мужчина вышел в огород и заметил, что на камнях греется змея. Ее длина составляла почти один метр. Вначале огородник сфотографировал рептилию, чтобы определить ядовитая она или нет, а после аккуратно выловил ее и вывез за город, где отпустил змею на волю. Посмотрев фотографии, зоолог Виктор Хромов пояснил, что змея не представляет опасности для человека, так как это обыкновенный уж.


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