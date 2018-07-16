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Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встретиться с Трампом

В это время принц Уильям играл в поло в рамках благотворительной кампании, а принц Чарльз присутствовал на мероприятии с полицией графства Глостершир.

Фото : © AFP 2018 / Brendan Smialowski16 июля 2018, 07:31

Принц Чарльз и принц Уильям отказались присутствовать на встрече королевы Великобритании Елизаветы Второй с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

"Они (принц Чарльз и принц Уильям) просто отказались присутствовать. Это крайне необычно, чтобы королева была там одна. Обычно ее кто-то сопровождает", — сообщил источник.

Как пишет газета, в это время принц Уильям играл в поло в рамках благотворительной кампании, а принц Чарльз присутствовал на мероприятии с полицией графства Глостершир.


В пятницу, 13 июля, президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыли в Виндзорский замок на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете Второй. Трамп стал 12-м президентом США, с которым Елизавета Вторая познакомилась лично.

Ранее в тот же день президент США провел переговоры и совместную пресс-конференцию с главой британского кабинета министров Терезой Мэй, которая от лица королевы пригласила президента США посетить Великобританию во время визита в Вашингтон еще в начале 2017 года.


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