Уровень безработицы в Казахстане снизился

Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе.

Уровень безработицы в Казахстане в июне снизился до 4,8%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Численность безработных по оценке в июне 2018 г. составила 434,4 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец июня 2018 г. составила 149,5 тыс. человек или 1,7% к рабочей силе.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в мае 2018г. составили 84206 тенге, что на 5,1% выше, чем в мае 2017г., реальные денежные доходы за указанный период снизились на 1,1%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в июне 2018г. составила 163604 тенге.

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