Розу Рымбаеву "затравили" за высказывания о Ернаре Айдаре

В адрес Рымбаевой посыпались многочисленные оскорбления.

Роза Рымбаева подверглась критике в соцсетях, после своего отзыва в адрес певца Ернара Айдара, пишет газета "Время".

Все началось с безо­бидного, казалось бы, вопроса в адрес еще одного молодого казахстанского артиста Ернара Садирбаева, который в этом году представил нашу страну на XXVII международном фестивале искусств “Славянский базар” в Витебске под псевдонимом Әmre.

Во время пресс-конференции, посвященной музыкальному событию в Беларуси, у Садирбаева спросили, не боится ли он быть на родине всегда вторым после еще одного Ернара. Подразумевался популярный в народе Ернар Айдар.

На вопрос об Айдаре Садирбаев отвечать отказался, а вот присутствовавшая на пресс-конференции Роза Рымбаева не сдержалась и попросила всех ни в коем случае не сравнивать этих двух артистов.

- Ернар Айдар - певец, исполняющий песни на тоях. Он никогда не сможет как Ернар Садирбаев продемонстрировать себя на международном уровне и показать высокую культуру Казахстана, - заявила народная артистка.

На это мгновенно отреагировала почти полуторамиллионная армия подписчиков Айдара в Instagram. Молодого артиста всячески поддерживали и просили незамедлительно ответить на слова народной артистки, а в адрес Рымбаевой посыпались многочисленные оскорбления.

“Ваше время ушло, теперь мы любим всей душой Ернара Айдара”, “Казахский народ с Айдаром, обожаю его песни”, “Кто дал вам право судить народного любимца?” - вот лишь некоторые из комментариев.

Надо отдать должное Айдару и его помощникам - они на­отрез отказывались комментировать возникший конфликт. Что же касается Розы Рымбаевой, то она лишь заявила, что от своих слов не отказывается, потому что имеет право высказать свое личное мнение. Но публика не удовлетворилась таким положением дел и жаждала “крови”, а потому оскорбления и обвинения становились все сильнее.

В защиту Рымбаевой подключились коллеги. Первой опубликовала пост в поддержку Розы Куанышевны продюсер Багым Мухитденова:

"Сколько это может продолжаться? Такие оскорбления в адрес Розы Рымбаевой просто верх невоспитанности! Люди, как у вас рука поднимается писать так о живой легенде? И если она сказала о ком-то свое профессиональное мнение, значит, у нее есть на это право, а у вас, тех, кто оскорбляет ее, этого права просто нет! Коллеги, не молчите!" - написала она.

Старший сын Али Окапов попросил коллег все же не раздувать дальше этот скандал и написал в Instagram “Не стоит! Это реально того не стоит”. Эти слова сына Розы Рымбаевой, кажется, только подлили масла в огонь, потому что тут же под ними появились нелестные комментарии.

Не осталась в стороне и продюсер Алуа Конарова, посвятив Рымбаевой пост на своей странице в Instagram.

"Не трогайте легендарных своими грязными ртами. Ее за пределами страны признали уже давно! И ей ничего доказывать не нужно. Оскорблять и унижать человека нет права ни у кого. А если у поклонников нет мозга и с памятью проблемы, то идут такие лесом", - написала Алуа.

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