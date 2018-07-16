Пять суток получил мужчина за стрельбу по детям и кошкам в Актау

Ребенок получил ранение в ногу, а также психологическую травму.

Резонансное дело о стреляющим по детям мужчине в 14 микрорайоне Актау получило свое продолжение. Родители мальчика, которого хулиган ранил из тирового ружья, остались недовольны решением суда, передает ИнАктау.

Родители пятилетнего малыша, которого житель Актау использовал в качестве живой мишени, подали апелляцию, чтобы оспорить решение суда, согласно которому "стрелок" получил всего пять суток наказания за свое деяние.

"Это дело изначально странно расследовалось. Во-первых, сначала его переквалифицировали с уголовного на административное, не поставив нас в известность. Об этом мы узнали только в суде. Расследование затягивалось, а апофеозом всего этого стало отсутствие повестки в суд. Мне просто позвонили на работу и сказали, что сегодня будет заседание по нашему делу", - рассказывает Ляйлим Нургалиева, мама пострадавшего ребенка.

В суде стрелявший по детям мужчина рассказал, что нашел ружье на море и решил забрать его домой.

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"На слушаниях он утверждал, что стрелял из этого ружья по кошкам, а в ребенка попал случайно.А мне сказал, что если бы стрелял в детей, то целился бы в голову. Но я уверена, что он не случайно попал в сына. Маленькие дети беззащитны, они даже толком пожаловаться не могли, потому что не понимали, что с ними произошло", - говорит Ляйлим.

В результате «развлечения» стрелка сын Ляйлим получил ранение в ногу, а также психологическую травму. Однако суд посчитал, что состава преступления в действиях мужчины нет.

"Сейчас этот человек, получается, ушел от заслуженного наказания, отделавшись административной статьей. Хотя инкриминировать ему можно две статьи "Умышленное хулиганство" и "Жестокое обращение с животными". Мы будем бороться и обжаловать решение суда до тех пор, пока этот мужчина не получит заслуженное наказание. Безнаказанность, порождает вседозволенность. Он уже стрелял по животным и детям. Уйдя от ответственности, кто знает, что он совершит в следующий раз, чьи еще дети пострадают и как сильно", - говорят родители мальчика.

В мае текущего года полицейские задержали мужчину, который из окна своей квартиры стрелял из тирового ружья и попал в ребенка. Установить подозреваемого помогла мама пострадавшего, которая через пять дней после инцидента проходила той же дорогой, услышала выстрелы и увидела в одном из окон дуло. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

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