Ни один педофил пока не кастрирован в Казахстане – Генпрокуратура

Верховным Судом разрабатывается нормативное постановление, регламентирующее все правовые вопросы назначения и применения химической кастрации.

По информации Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, процедура химической кастрации в республике еще не проводилась. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК на официальный запрос Zakon.kz.

Также в Генпрокуратуре отметили, что согласно статье 93 УК РК, мера медицинского характера в виде химической кастрации является принудительной. Согласно статье 91 УК РК принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Лечение назначается по заключению судебно-психиатрической экспертизы и на основании решения суда.

Читайте также:

Сколько стоит химическая кастрация одного педофила

В соответствии со статьей 98 УК РК процедура химической кастрации исполняется по месту отбывания лишения свободы, а в отношении осужденных к иным видам наказаний – в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторную психиатрическую помощь.

Химическая кастрация может быть применима исключительно по решению суда.

Кроме того, в Генпрокуратуре сообщили, что в настоящее время Верховным Судом разрабатывается нормативное постановление, в котором будут регламентированы все правовые вопросы назначения и практического применения принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!