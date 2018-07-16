Француз стал чемпионом мира без единого матча за сборную

Спортсмен не провел ни минуты на мундиале, более того, до старта турнира он не успел дебютировать за сборную.

Вратарь сборной Франции Альфонс Ареоля стал чемпионом мира, не проведя ни одного матча в составе команды. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен не провел ни минуты на мундиале, более того, до старта турнира он не успел дебютировать за сборную. Также на поле в матчах чемпионата мира не выходил защитник Адиль Рами, однако у него в активе 35 игр в майке сборной Франции.

Французы победили сборную Хорватии в финальном матче, который прошел 15 июля в «Лужниках» и завершился со счетом 4:2. Команда выиграла мундиаль во второй раз в истории — впервые «трехцветные» взяли кубок в 1998 году.

Обладателями бронзовых медалей стали бельгийцы, которые обыграли Англию — 2:0.