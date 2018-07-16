Американец совершил ограбление, натянув на голову трусы
Используя нижнее белье в качестве маски, злоумышленник пытался скрыть лицо от камеры слежения.
Фото : facebook.com16 июля 2018, 15:27
Мужчина, ограбивший офис фирмы в Леандере (Техас, США), спрятал лицо, натянув на голову трусы.
В принципе, задумка эта удалась, но часть лица все-таки прекрасно видно на кадрах, снятых камерой видеонаблюдения.
Местная полиция опубликовала курьезный видеоролик в Facebook и попросила жителей внимательно присмотреться к преступнику — его знакомые вполне могут узнать его и помочь задержать.
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