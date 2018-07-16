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Американец совершил ограбление, натянув на голову трусы

Используя нижнее белье в качестве маски, злоумышленник пытался скрыть лицо от камеры слежения.

Фото : facebook.com16 июля 2018, 15:27

Мужчина, ограбивший офис фирмы в Леандере (Техас, США), спрятал лицо, натянув на голову трусы.

В принципе, задумка эта удалась, но часть лица все-таки прекрасно видно на кадрах, снятых камерой видеонаблюдения.

Местная полиция опубликовала курьезный видеоролик в Facebook и попросила жителей внимательно присмотреться к преступнику — его знакомые вполне могут узнать его и помочь задержать.


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