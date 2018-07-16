Акишев рассказал Назарбаеву об изменениях курса тенге

Необходимо привыкнуть к тому, что колебания будут, но в определенных пределах. Это не скажется на благосостоянии населения - президент.

Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка Данияром Акишевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи главе государства был представлен отчет об итогах работы Национального банка за первое полугодие текущего года.

Президент Казахстана отметил, что в настоящее время в стране созданы необходимые условия для сохранения стабильности на валютно-финансовом рынке и дальнейшего экономического развития.

- В настоящее время у нас есть возможности для обеспечения стабильности национальной валюты и экономики. В первом полугодии экономика выросла более чем на 4%. Переход на плавающий курс был правильным. Необходимо привыкнуть к тому, что колебания будут, но в определенных пределах. Это не скажется на благосостоянии населения, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отдельно остановился на предпринятых мерах по оздоровлению банковского сектора.

- Со стороны государства была оказана серьезная помощь банкам. На поддержку банковской системы было выделено три триллиона тенге. Мы также пересмотрели законодательство по вопросам валютного регулирования и совершенствования деятельности Национального банка. Поэтому теперь необходимо активизировать работу банков по кредитованию экономики, в том числе сферы малого и среднего бизнеса, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание председателя Национального банка на необходимость более тщательного регулирования банковского сектора с целью обеспечения защиты вкладов населения от мошеннических действий недобросовестных акционеров.

По информации Д.Акишева, на финансовом рынке страны по основным показателям сохраняется стабильная ситуация.

- Инфляция по итогам июня 2018 года составила 5,9% в годовом выражении. Это – самый низкий показатель за последние три года. Национальный банк ставит перед собой задачу к 2020 году снизить инфляцию до уровня 4%, – доложил председатель Национального банка.

Д.Акишев проинформировал президента Казахстана об основных факторах, влияющих на изменение курса национальной валюты.

- Основным фактором, который влияет на изменение курса тенге, является ситуация на валютно-финансовых рынках торгово-экономических партнеров Казахстана. Второй фактор – это укрепление доллара в мире по отношению к другим валютам. При этом следует отметить, что предприятия и население адаптировались к подобным колебаниям. В целом в стране наблюдается снижение спроса на иностранную валюту, – отметил председатель Национального банка.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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