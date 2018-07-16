Пятилетнего мальчика с разбитым черепом нашли под деревом в Алматы

Ребенок находится в одной из больниц города.

В Алматы под колеса автомашины попал пятилетний мальчик. Родители разыскивают очевидцев ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из социальной сети Instagram стало известно, что на проспекте аль-Фараби под колеса автомобиля попал пятилетний мальчик. В результате аварии у ребенка повреждено полчерепа.

«Мы живем в ста метрах от трассы. Я выехал из дома на работу. Сел в машину и, не оглядываясь, уехал. Дети играли во дворе. Видимо, младший сын побежал за моей машиной. Как он попал под колеса, не знаю. Впервые такое происходит. Когда он пропал, домашние сразу кинулись его искать. Знакомые, которые живут чуть выше нас, скинули видеозапись, на котором я узнал своего сына, он был с окровавленной головой. Соседи нашли его под деревом далеко от дома. Пятилетний ребенок своими силами не мог туда добраться», - говорит отец пострадавшего мальчика Мурат.

Также он сообщил, что сейчас ребенок находится в одной из больниц города и ему делают операцию. Врачи прогнозируют только хорошее. Кроме того, к делу подключены сотрудники полиции, которые ищут по видеорегистраторам машину, сбившую ребенка.

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