В ДВД прокомментировали гибель мальчика в детском оздоровительном лагере

По факту гибели несовершеннолетнего мальчика проводится досудебное расследование по ст. 254 УК РК (недобросовестное отношение к обязанностям), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

«Установлено, что Семенцов А.Д., находясь в детском оздоровительном лагере «Арман», 09 июля т.г. утонул в водоеме, не предназначенном для купания. Данный факт в тот же день был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства ДВД и прокуратуры области», – сообщили в пресс-службе ДВД.