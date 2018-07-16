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В ДВД прокомментировали гибель мальчика в детском оздоровительном лагере

Расследование этого дела находится на контроле руководства ДВД и прокуратуры Акмолинской области.

Фото : Tochka.net.16 июля 2018, 17:49

По факту гибели несовершеннолетнего мальчика проводится досудебное расследование по ст. 254 УК РК (недобросовестное отношение к обязанностям), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

«Установлено, что Семенцов А.Д., находясь в детском оздоровительном лагере «Арман», 09 июля т.г. утонул в водоеме, не предназначенном для купания. Данный факт в тот же день был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства ДВД и прокуратуры области», – сообщили в пресс-службе ДВД.


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