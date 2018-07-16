Названы самые качественные здания Астаны

Архитектор выделил Байтерек, шар на территории ЭКСПО и ТРЦ MEGA Silk Way.

Вице-президент союза архитекторов Казахстана Айдар Татыгулов поделился своим профессиональным мнением о качестве строительства объектов в Астане и перечислил самые качественные здания столицы, пишет Sputnik Казахстан.

Здания в Астане строятся наспех

По его словам, в столице Казахстана есть хорошие объекты, но качество строительства оставляет желать лучшего.

"Если их рассматривать внимательно, то видно, что они сделаны наспех. Качество отделки, особенно с внешней стороны, много где некачественное. Новый атырауский мост (подарок Атырауской области на День столицы — Sputnik) на фотографиях смотрится шикарно, вчера мы про нему прошлись и увидели, что поверхность моста не очень. Та же самая брусчатка на набережной. Много где качество примыкания плохое", — высказался в кулуарах Международного конгресса архитекторов специалист.

Для сравнения Айдар Татыгулов привел в пример набережную столицы Азейрбайджана – Баку, где, по его словам, и брусчатка, и бордюры положены очень качественно.

"Плохо, что у нас все делают не совсем профессионально. Большинство людей видят здания снаружи, и им должно быть приятно находиться рядом с этими объектами", — уточнил архитектор.

Самое качественное здание в Астане

Вице-президент союза архитекторов Казахстана назвал самые качественные, по его мнению, застройки. Среди них символ Астаны — Байтерек, который на протяжении долгих лет остается одним из лучших зданий молодой столицы. Отметил Айдар Татыгулов и шар, расположенный на территории ЭКСПО. Еще одним знаковым сооружением архитектор назвал торговый центр MEGA Silk Way.

Главным критерием качества строений, по мнению архитектора, является желание горожан находиться в том или ином здании.

На Международном конгрессе архитекторов приняли участие специалисты из Болгарии, Великобритании, Германии, Казахстана, России и Швейцарии.

В рамках мероприятия были подписаны несколько меморандумов о сотрудничестве между АО "Астана Innovations" и министерствами образования и науки, здравоохранения, труда и соцзащиты населения Казахстана, а также национальным агентством по технологическому развитию.

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