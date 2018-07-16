Назначен заместитель акима Талдыкоргана

Им стал Кыдыралиев Талгат Сайлаубекович.

16 июля по распоряжению акима города Талдыкорган Дастана Шалтабаева заместителем акима города назначен Кыдыралиев Талгат Сайлаубекович. Об этом сообщает Zakon.kz.

Кыдыралиев Талгат родился в 1969 году. Окончил 1998 году Казахскую государственную архитектурно-строительную академию. А 2010 году Академию экономики и права имени А.О. Джолдасбекова по специальностям – инженер-строитель, юриспруденция.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- 06.06.1991 - 06.06.1991гг. инженер 3 степени архитектурно-производственной организации Алматинской области, город Каскелен Карасайского района Алматинской области;

- 12.06.1992 - 22.11.2007 гг. инженер 2 степени архитектурно-производственного управления города Каскелен, город Каскелен Карасайского района Алматинской области;

- 22.11.2007 - 19.03.2008 гг. участковый ахитектор сельского округа Болшая

Алмата, село Большая Алмата Карасайского района Алматинской области;

- 19.03.2008 - 23.07.2012 гг. заместитель директора центра по Недвижимости по Алматинской области, город Талдыкорган;

- 03.02.2014 - 01.04.2014 гг. ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства Алматинской области, город Талдыкорган;

- 06.06.2014 - 08.08.2014 гг. и.о. руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района, город Каскелен Карасайского района Алматинской области;

- 08.08.2014 - 13.07.2018 гг. руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района, город Каскелен Карасайского района Алматинской области;

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