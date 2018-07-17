Астанчане жалуются на полчища комаров и боятся, что они мутировали

Укусы насекомых доставляют не только дискомфорт, но и провоцируют реальные проблемы со здоровьем.

Жители и гости столицы жалуются на полчища комаров. Особенно много их в новой части города, где расположены основные достопримечательности и парки, передает zakon.kz со ссылкой на Первый Канал "Евразия".

При этом пострадавшие жалуются, что укусы насекомых доставляют не только дискомфорт, но и провоцируют реальные проблемы со здоровьем. Врачи рекомендуют не ждать и ехать в больницу, если на пораженном участке появился сильный отек, а общее состояние ухудшается.





"Мы замечаем такую тенденцию, что с каждым годом к нам больше пациентов обращаются с укусами именно комаров. Если кроме зуда, пациент отмечает какие-то общие симптомы головокружения, нарушения сознания, кашель, одышку, тогда обязательно нужно обратиться к врачу. Может развиться системная реакция: то есть, идет всасывание в общий кровоток, и оказывается осложнение на дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему", - рассказала врач-аллерголог высшей категории Айгуль Сыздыкова.

Энтомолог Мухтар Байжанов считает, что это может быть просто разговоры. "Особых таких мутаций, не только у нас в Казахстане, но и в мире, таких чтобы они там более злыми и так далее, нет. Воображают, мне кажется. Потому что, люди убегают от них, защищаются, то мы идем в самую гущу комаров, где они развиваются. Они как раньше кусали, кусают. И как только напиваются, они отходят", - разъяснил энтомолог.

Врач добавила, что последствия от укусов комаров стали серьезнее, чем всего пару лет назад. Даже у тех, кто никогда не был аллергиком, появляются серьезные отеки. Возможная причина - мутация насекомых из-за веществ, которыми их травят.Пока ученые говорят о бурном воображении, жители и гости столицы не прекращают жаловаться на назойливых насекомых.

"Работы по истреблению комаров, как и в этом, как и в прошлом году ведутся без всяких торможений. Единственное, в этом году, на данный момент очень много комаров. Жалобы пошли. Две недели назад примерно были обильные дожди, после обильных дождей, соответственно повышение температуры, повышение градусов, резкая жара, для выплода это очень такой хороший для комара", - отметил заместитель директора компании по дератизации и дезинсекции Бекболат Талгарбеков.

В столичном акимате говорят, что ситуацию держат под контролем. Но судя по количеству жалоб, справиться на сто процентов пока не получается.

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