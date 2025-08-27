Врач о комарах: Опаснее, чем кажется
Врач высшей квалификационной категории педиатр Денис Аксенов подчеркивает, что тяжелые реакции на укус комара встречаются редко, но все-таки они возможны.
"Аллергики, маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом могут реагировать сильнее. Если у себя или ребенка вы наблюдаете такие симптомы, как сильный отек или увеличение температуры, обязательно обратитесь к врачу", – цитирует врача издание "Газета.ru".
Хотя укусы комаров чаще всего не представляют опасности, они могут стать причиной аллергии и служить переносчиками инфекционных заболеваний.
Для защиты врач советует применять репелленты, использовать москитные сетки и держаться подальше от мест скопления комаров вечером.
