Врач о комарах: Опаснее, чем кажется

Укусы комаров не только представляют собой источник дискомфорта вроде зуда и раздражения, но и могут спровоцировать опасные для здоровья последствия, включая сильные аллергические реакции и даже тяжелые заболевания, сообщает Zakon.kz.

Врач высшей квалификационной категории педиатр Денис Аксенов подчеркивает, что тяжелые реакции на укус комара встречаются редко, но все-таки они возможны.

"Аллергики, маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом могут реагировать сильнее. Если у себя или ребенка вы наблюдаете такие симптомы, как сильный отек или увеличение температуры, обязательно обратитесь к врачу", – цитирует врача издание "Газета.ru".

Хотя укусы комаров чаще всего не представляют опасности, они могут стать причиной аллергии и служить переносчиками инфекционных заболеваний.

Для защиты врач советует применять репелленты, использовать москитные сетки и держаться подальше от мест скопления комаров вечером.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

