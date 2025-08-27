#АЭС в Казахстане
Советы

Врач о комарах: Опаснее, чем кажется

комар, врач, здоровье, инфекции, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 16:50 Фото: pexels
Укусы комаров не только представляют собой источник дискомфорта вроде зуда и раздражения, но и могут спровоцировать опасные для здоровья последствия, включая сильные аллергические реакции и даже тяжелые заболевания, сообщает Zakon.kz.

Врач высшей квалификационной категории педиатр Денис Аксенов подчеркивает, что тяжелые реакции на укус комара встречаются редко, но все-таки они возможны.

"Аллергики, маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом могут реагировать сильнее. Если у себя или ребенка вы наблюдаете такие симптомы, как сильный отек или увеличение температуры, обязательно обратитесь к врачу", – цитирует врача издание "Газета.ru".

Хотя укусы комаров чаще всего не представляют опасности, они могут стать причиной аллергии и служить переносчиками инфекционных заболеваний.

Для защиты врач советует применять репелленты, использовать москитные сетки и держаться подальше от мест скопления комаров вечером.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы рассказывали, что сонливость после еды – естественное явление. Так, организм перестраивается и тратит энергию на переваривание, поэтому легкая сонливость в течение 1-2 часов после обеда или ужина считается нормой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
