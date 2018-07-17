Сотни казахстанцев остались без своих автомобилей 

Сотрудники департамента госдоходов Астаны уже отправили десятки дорогих машин на склады временного хранения.

В автомобильной афере, в которую оказались втянуты сотни казахстанцев, до сих пор не могут найти крайнего, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Сотрудники департамента госдоходов Астаны уже отправили десятки дорогих машин на склады временного хранения, у других владельцев на авто наложили арест. Выяснилось, что 3 года назад при пересечении автокараваном границы из Монголии в Россию, а затем уже и нашей страны не были уплачены таможенные пошлины и налоги. Шокированные хозяева утверждают обратное.

При покупке иномарок все машины были с казахстанскими номерами и местным техпаспортом, а их прошлое тщательно проверили в спецЦОНе.

Владельцы элитных иномарок и внедорожников в один миг остались без своих машин. Сейчас на руках у них только техпаспорта, а авто простаивают на стоянке департамента госдоходов Астаны. Уже который день люди обивают пороги госорганов в поиске справедливости. Сегодня за правдой они пришли в Генеральную прокуратуру. Главный вопрос, каким образом их машины попали в Казахстан и были перепроданы, если 3 года назад были нарушены таможенные правила.

Житель Астаны Марат Нурмухамбетов нашёл свой джип за 7 с половиной миллионов тенге по объявлению. Внедорожник на тот момент был, казалось, без тёмного прошлого. И только спустя 2 с половиной года всплыла история с таможенной пошлиной. Мол, машина из Монголии, через Россию прибыла в Казахстан по гостевой декларации сроком на год. Но в итоге джип успели несколько раз перепродать. Марат стал третьим владельцем.

"В учёте он стоял, алматинская серия была. Но с учёта с Алматы сняли, прямо в ЦОНе, всё переоформили на меня. По ВИНу в угоне не состоит, что чистая машина, кристально чистая машина. Всё, оформились. За два часа оформили мне, этот техпаспорт новый, новый номер. А наши таможенники, не знаю, куда смотрели. Как они пересекали нашу границу, непонятно. Документы чистые нам выдали", - Марат Нурмухамбетов, житель г. Астаны.

Таких, как Марат, ещё 800 человек. Министерство финансов на своём сайте опубликовало полный список автомобилей, по которым не уплачены таможенные пошлины и налоги. Многих задерживают совместно с дорожными полицейскими и отправляют авто на склад временного хранения, на другие накладывают арест. И здесь налоговики видят два варианта решения вопроса. Либо заплатить таможенную пошлину, или же идти в суд.

"Один путь - это заплатить и подать иск к приобретателям, которые были до них, что это они ввели в заблуждение. И второй путь - это обратиться в судебные органы. Если мы считаем, что есть нарушение, а они, что нет, окончательную точку должен ставить суд", - Госман Амрин, заместитель председателя Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

Впрочем, эксперты считают, что есть и другие пути. И поэтому необходимо обратиться к юристам, а затем требовать материальную и моральную компенсацию с фискальных органов.

"Существует такое понятие как добросовестный приобретатель. То есть речь идёт о том, что либо государство должно вернуть им деньги, которые они потратили на эти автомобили, то есть возместить материальный и моральный ущерб. Если необходимо будет, они могут обратиться в Национальную лигу потребителей, и мы сумеем им помочь", - Светлана Романовская, председатель Национальной лиги потребителей.

Владельцы иномарок говорят, что все деньги потратили на покупку авто и не намерены больше платить ни тиына. Они требуют найти тех "гостевых" перегонщиков и с них брать оплату пошлины за растаможку. Также обманутые казахстанцы обратились в суд и написали жалобу на Министерство внутренних дел. В своих претензиях они просят уточнить, каким образом машины при таких нарушениях поставили на учёт.

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