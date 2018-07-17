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Доллар и рубль подросли на утренних торгах

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5000 тенге за рубль.

Фото : azh.kz17 июля 2018, 11:31

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 342,73 тенге за доллар (+0,24 тенге), объем торгов – 39,55 млн долларов (-13 350 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5000 тенге за рубль, объеме торгов 2 млн.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,2320 тенге за юань, объем торгов – 1 500 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 342,9-343,9 тенге, евро - 401,5-403,5 тенге, рос.рубля - 5,5-5,6 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.


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