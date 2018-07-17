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Назарбаев прибыл в Павлодар с рабочим визитом

В ходе поездки планируется посещение ряда промышленных предприятий.

Фото : Казинформ17 июля 2018, 11:25

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Павлодар с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе поездки планируется посещение ряда промышленных предприятий, а также участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Павлодарской области, реализации государственной программы "Рухани Жаңғыру" и "Пяти социальных инициатив Президента".


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