В ходе поездки планируется посещение ряда промышленных предприятий.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Павлодар с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе поездки планируется посещение ряда промышленных предприятий, а также участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Павлодарской области, реализации государственной программы "Рухани Жаңғыру" и "Пяти социальных инициатив Президента".

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