Женщина потратила состояние, чтобы быть похожей на рептилию

Американка вставила имплантаты в голову, покрыла тело татуировками в виде чешуи, изменила нос, раздвоила язык, удалили уши, а белки глаз перекрасила в зеленый цвет.

Американка Ева Таймат Медуса проживающая в штате Техас, сделала более десяти пластических операций, чтобы превратиться в рептилию, сообщает Zakon.kz.

56-летняя Медуса на перевоплощения потратила шестьдесят тысяч долларов, и останавливаться на достигнутом не намерена.

«Для меня моя трансформация – главное путешествие жизни. Есть серьезные причины и более глубинное значение моей трансформации, почему я делают это. У меня есть две матери. Первая – моя биологическая, вторая – моя мама-ящерица, которая является гремучей змеей. Моя главная мысль заключалась в том, что я не хочу умирать в этом мире как человек», - говорит Ева.

До 1990 года Ева были мужчиной и звали ее Ричард Эрнандес. Ричард мужчиной, а потом женщиной достиг успеха в работе. Он (она) занимал пост вице-президента одного из американских банков.

После того как он сменил пол, заразился от своего любовника СПИДом. Трансгендер посчитал, что смерть может застигнуть его в любой момент. Тогда он решил кардинально поменять свою жизнь.

«В людях есть много потрясающего и хорошего, но сравнивая людей с другими видами, они наиболее разрушительные и злобные. Я решила в один момент, что пришло время изменить свою жизнь, поэтому я решила выглядеть отличным от человека образом. Мне бы хотелось открытого диалога о боди-модификациях, и понимания, что это подобно тому, как мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации живет с этим 53 года, а теперь может стать женщиной. Есть много недопонимания в вопросе о том, что такое быть транссексуалом, и тем более в вопросах, подобных моему – трансвидовая смена. Я больше не воспринимаю себя как человека, я человек и рептилии», - признается Ева.

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