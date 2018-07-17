Почему нельзя купаться в городских фонтанах

В городских фонтанах происходит накопление грязи, вирусов, вредных для человека микроорганизмов.

Комитет охраны общественного здоровья предупреждает, что купаться в фонтанах опасно и призывает этого не делать, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, в ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение температуры. И многие горожане во время жары не прочь освежиться, и делают это в городских фонтанах.

«В городских фонтанах происходит накопление грязи, вирусов, вредных для человека микроорганизмов. Главные опасности, которые таят в себе фонтаны, это, конечно, ротавирусные и энтеровирусные инфекции. Также искупавшись в фонтанах можно подхватить дизентерию, кишечные инфекции и гепатит А», - отметили в комитете.

Также там заметили, что купание в фонтанах является самым опасным, так как вода в фонтанах не проточная, циркулирует в замкнутой системе и могут даже стать причиной заражения яйцами гельминтов, оставленные животными.

Следует помнить, что купание в фонтанах чревато не только болезнями, но и электротравмами и механическими травмами из-за установленных в фонтанах трубопроводов, насосов и светильников.

«В то же время, просим городские власти уделять должное внимание их очистке и дезинфекции. Уважаемые родители! Минздрав предупреждает, что фонтан не место для купания детей. Не оставляйте без присмотра и каждый день напоминайте, что опасно купаться в запрещенных местах для купания», - говорится в сообщении.

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