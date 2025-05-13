#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
513.74
569.17
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
513.74
569.17
6.33
Советы

Почему нельзя купаться в фонтанах: разъяснение от Минздрава

Парк им. Первого Президента РК, президентский парк, фонтан, фонтаны, парк в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 12:23 Фото: Zakon.kz
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана сегодня, 13 мая 2025 года, рассказали, что нужно знать гражданам о фонтанах, сообщает Zakon.kz.

Санврачи напомнили, что купание в фонтанах запрещено.

"Фонтаны – это элементы благоустройства города, они предназначены для увлажнения воздуха, но не предназначены для купания. Вода в фонтане обновляется не так часто. Из-за этого высок риск заражения вирусными и паразитарными заболеваниями. Также в фонтане купаются бездомные собаки и птицы, которые могут быть переносчиками различных инфекций".Пресс-служба КСЭК

Специалисты комитета отметили, что при высокой температуре воздуха в воде микроорганизмы размножаются быстрее.

"Поэтому купание в фонтане может обернуться не только простудой, но и острой кишечной инфекцией или конъюнктивитами. Наибольшую опасность представляют энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А".Пресс-служба КСЭК

Взрослые и дети, как подчеркнули санврачи, должны соблюдать следующие меры предосторожности:

  • городские фонтаны не предназначены для купания или мытья;
  • выходя из дома на прогулку, возьмите с собой бутылочку воды – не только для питья, но и для того, чтобы можно было в любой момент освежиться, сполоснуть руки и лицо;
  • одевайтесь по погоде, тогда вероятность перегрева будет гораздо ниже;
  • для купания используйте только разрешенные водоемы и бассейны;
  • родителям необходимо объяснять детям, почему купание в фонтане небезопасно.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 12:23
Известные алматинские фонтаны заработают по-новому: какое запланировано обновление

С фоторепортажем со старта сезона фонтанов в Алматы можете ознакомиться здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Пять популярных схем обмана казахстанцев
Советы
13:05, Сегодня
Пять популярных схем обмана казахстанцев
Работа без перерыва разрушает не только тело, но и психику
Советы
09:31, Сегодня
Работа без перерыва разрушает не только тело, но и психику
Гороскоп на 13 мая: отдохнуть не получится
Советы
08:05, Сегодня
Гороскоп на 13 мая: отдохнуть не получится
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: