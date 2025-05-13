Почему нельзя купаться в фонтанах: разъяснение от Минздрава
Фото: Zakon.kz
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана сегодня, 13 мая 2025 года, рассказали, что нужно знать гражданам о фонтанах, сообщает Zakon.kz.
Санврачи напомнили, что купание в фонтанах запрещено.
"Фонтаны – это элементы благоустройства города, они предназначены для увлажнения воздуха, но не предназначены для купания. Вода в фонтане обновляется не так часто. Из-за этого высок риск заражения вирусными и паразитарными заболеваниями. Также в фонтане купаются бездомные собаки и птицы, которые могут быть переносчиками различных инфекций".Пресс-служба КСЭК
Специалисты комитета отметили, что при высокой температуре воздуха в воде микроорганизмы размножаются быстрее.
"Поэтому купание в фонтане может обернуться не только простудой, но и острой кишечной инфекцией или конъюнктивитами. Наибольшую опасность представляют энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А".Пресс-служба КСЭК
Взрослые и дети, как подчеркнули санврачи, должны соблюдать следующие меры предосторожности:
- городские фонтаны не предназначены для купания или мытья;
- выходя из дома на прогулку, возьмите с собой бутылочку воды – не только для питья, но и для того, чтобы можно было в любой момент освежиться, сполоснуть руки и лицо;
- одевайтесь по погоде, тогда вероятность перегрева будет гораздо ниже;
- для купания используйте только разрешенные водоемы и бассейны;
- родителям необходимо объяснять детям, почему купание в фонтане небезопасно.
С фоторепортажем со старта сезона фонтанов в Алматы можете ознакомиться здесь.
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