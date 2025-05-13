Почему нельзя купаться в фонтанах: разъяснение от Минздрава

Фото: Zakon.kz

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана сегодня, 13 мая 2025 года, рассказали, что нужно знать гражданам о фонтанах, сообщает Zakon.kz.

Санврачи напомнили, что купание в фонтанах запрещено. "Фонтаны – это элементы благоустройства города, они предназначены для увлажнения воздуха, но не предназначены для купания. Вода в фонтане обновляется не так часто. Из-за этого высок риск заражения вирусными и паразитарными заболеваниями. Также в фонтане купаются бездомные собаки и птицы, которые могут быть переносчиками различных инфекций". Пресс-служба КСЭК Специалисты комитета отметили, что при высокой температуре воздуха в воде микроорганизмы размножаются быстрее. "Поэтому купание в фонтане может обернуться не только простудой, но и острой кишечной инфекцией или конъюнктивитами. Наибольшую опасность представляют энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А". Пресс-служба КСЭК Взрослые и дети, как подчеркнули санврачи, должны соблюдать следующие меры предосторожности: городские фонтаны не предназначены для купания или мытья;

выходя из дома на прогулку, возьмите с собой бутылочку воды – не только для питья, но и для того, чтобы можно было в любой момент освежиться, сполоснуть руки и лицо;

одевайтесь по погоде, тогда вероятность перегрева будет гораздо ниже;

для купания используйте только разрешенные водоемы и бассейны;

родителям необходимо объяснять детям, почему купание в фонтане небезопасно. Материал по теме Известные алматинские фонтаны заработают по-новому: какое запланировано обновление С фоторепортажем со старта сезона фонтанов в Алматы можете ознакомиться здесь.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: