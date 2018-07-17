До 100 тысяч зарегистрированных ИП могут перейти на единый совокупный платеж

Категория лиц, которые могут перейти в режим ЕСП, ограничена.

В кулуарах правительства РК министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова рассказала о том, какое количество индивидуальных предпринимателей могут перейти на ЕСП (единый совокупный платеж), передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы провели расчеты с министерством национальной экономики, министерством финансов, какой процент уже зарегистрированных индивидуальных предпринимателей может перейти в режим ЕСП", - пояснила глава ведомства.

По ее словам, для перехода на ЕСП действует ряд ограничений. В частности, чтобы уплачивать данный вид налога доход у граждан должен быть не более 100 МЗП (минимальных заработных плат) в год.

"Поскольку мы ставим ограничение, что это именно физические лица, которые оказывают услуги другим физическим лицам, и мы также ставим предельный доход в размере 100 МЗП, то, соответственно, мы ограничиваем категорию лиц, которые могут перейти в режим ЕСП", - уточнила глава ведомства.

Как добавила М. Абылкасымова, в сфере оказания услуг по подсчетам Минтруда ожидается переток от 70 до 100 тысяч уже зарегистрированных в качестве ИП на ЕСП.

"То есть они могут перейти в новый предлагаемый режим ЕСП", - заключила она.

Как сообщалось ранее, в РК намерены ввести ЕСП, что автоматически будет означать регистрацию деятельности и участие в системе медсоцстрахования и пенсионного обеспечения.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!