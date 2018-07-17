Жуткие мифы о Капчагае: от вымысла к фактам

Правда о смертельно опасных воронках, странных обитателях глубин и сомах-людоедах.

Несмотря на сравнительно молодой возраст, не дотягивающий даже до полувека, о Капчагайском водохранилище сложено немало мифов и легенд. И зачастую довольно жутких. От старожилов можно услышать о внезапно появляющихся воронках, якобы засасывающих людей, об истлевших гробах, иногда всплывающих на поверхность, о раках величиной в полметра и странных животных, якобы обитающих на глубине, о сомах-людоедах, утаскивающих в пучину неосторожных купальщиков. Имеют ли все эти россказни реальную подоплеку, попытался разобраться журналист Zakon.kz.

О смертельно опасных воронках и людской самоуверенности

Капчагайское водохранилище, расположенное в Алматинской области, образовано в 1970 году путем перекрытия реки Или в узком Капчагайском ущелье. В водохранилище втекают притоки рек Или, Чарын, Чилик, Тургень, Талгар, Иссык и Каскелен. Длина водохранилища составляет 110 км, наибольшая ширина – 25 км, а глубина – 42 метра.

Капчагайское водохранилище уже десятки лет является излюбленным местом отдыха алматинцев и жителей близлежащих районов. Но вместе с тем каждый год собирает обильную жатву человеческих жертв. Благодаря чему, наверное, и возникли мифы о необычных физических свойствах этого водоема. В частности, о воронках-убийцах.

Водоворот на реке. Источник фото: FB.ru

Однако, как объяснил официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев, реальных фактов о наличии неких воронок, якобы засасывающих в пучину людей официально не зарегистрировано. А вот крупные волны, которые поднимаются со дна и образуют на дне гребни песка, чередующие мели с немалой глубиной – явление довольно распространенное.

«Подобные впадины на дне водоема вполне могут привести к каким-то ЧС. Ведь человек, уверенно идущий по отмели, вдруг резко попадает на глубину. И далеко не каждый может сразу понять, что произошло, и вовремя отреагировать. Но все же наиболее распространенная причина несчастных случаев на воде – купание в нетрезвом состоянии, переоценка своих сил, оставление детей без присмотра и купание во время шторма. Например, в минувшее воскресенье, когда из-за сильных порывов ветра разыгрался настоящий шторм, люди, несмотря на предупреждение спасателей, продолжали купаться. В итоге нам пришлось спасать 51 человека, из которых 12 – пришлось «откачивать», спасая им жизнь. Кто-то из них начинал тонуть, не рассчитав силы волн. Других уносило на надувных кругах и матрасах. Кроме того, за один этот день утонуло 4 человека. Всего же с начала нынешнего купального сезона на Капчагайском водохранилище утонуло 9 человек, тогда как за весь прошлый год – 18. Причины гибели людей из года в год, в принципе, одни и те же», – рассказал А. Журтбаев.

О подводном поселке и странных обитателях глубин

Многие алматинцы видели асфальтированную дорогу, уходящую прямо под воду за селом Жетыген (бывшая Николаевка). Там, на дне Капчагая, находится легендарный поселок Илийский, построенный еще в позапрошлом веке и просуществовавший до самого возникновения водохранилища. В 1970 году поселок был затоплен, его жителей расселили по разным городам, а вот все постройки, в том числе и сельское кладбище, остались на дне. Возможно, отсюда и появились слухи о плавающих на поверхности Капчагая гробах, якобы поднимающихся с размываемого подводными течениями Илийского кладбища.

А вот мифы о странных жителях Капчагайских глубин оказались вполне реальны. Правда фото или видео раков длиною в полметра никто не видел, а потому рассказы об их существовании скорее входят в разряд рыбацких баек. Зато в сентябре 2009 года в Капчагайском водохранилище рыбаки выловили необычное существо. Плоское туловище покрыто твердым панцирем и имеет множество конечностей, причем только на одной стороне тела. Рот и сложные фасеточные глаза существа располагаются на одной поверхности туловища.

Видео: youtube.com

Предварительно сняв его на видеокамеру мобильного телефона, рыбаки решили сдать свой улов в зоопарк. Каково же было удивление специалистов, когда выяснилось, что они имеют дело с трилобитом – древним членистоногим, которое в настоящее время считается вымершим видом. Правда нашлись и скептики, которые заявили, что рыбаки поймали обычного щитня, дальнего родственника трилобитов. Однако его длина не превышает 10 сантиметров, тогда как по словам рыбаков, длина пойманного ими существа составляет около 90 сантиметров. Еще одна версия, это существо является далеким потомком трилобита – мечехвостом. Они обитают в теплых водах Юго-Восточной Азии и используются в пищу. А потому, возможно, что это животное попало в Казахстан не без помощи китайских рестораторов.

А в 2017 году в интернете широко обсуждалось видео с пойманным в Капчагае довольно крупным крабом. Засняв необычного обитателя глубин на видео, рыбаки отпустили его обратно в воду. Но само появление ракообразного вызвало немало вопросов. Версии выдвигались разные. По одной из них, краб спустился сплавом по реке Или из Китая. По другой – совершил перелет на лапах птиц с той же стороны. А по третьей – кто-то специально выпустил личинок краба, чтобы они размножились в Капчагае.

Видео: youtube.com

О Капчагайских сомах-людоедах

Легенда о соме-людоеде существует не одно столетие, и упоминание об огромной рыбе, нападающей на людей, можно встретить даже в старых казахских сказках. Да и все алматинцы, наверное, слышали в детстве байки о сомах-людоедах, обитающих в Капчагае, в желудках которых находят не только останки животных, но и людей.

Трудно судить, насколько правдивы все эти истории по отношению к Капчагаю, но в мире зарегистрировано немало реальных случаев нападения сомов на людей. В принципе их размеры это вполне позволяют. Сомы обитают практически во всех крупных водоемах России и стран СНГ, а также распространены и в Европе, в США, Канаде и Латинской Америке. Как утверждают специалисты, сом живет до 100 лет, достигая 3-4 метров длины, и может атаковать любое живое существо, находящиеся на поверхности воды.

Но в отличие от акулы он не способен оторвать от нее кусок, так как челюсть сома напоминают скорее не острые лезвия, а щетку с загнутыми назад зубами. Поэтому, схватив добычу, он уже не может ее отпустить, а потому либо вынужден глотать целиком, либо тащить на дно и уже там пытаться высвободиться. Поэтому, даже случайно схватив за ногу неосторожного купальщика, хищник обязательно топит его.

Европейский сом достигает 3-4 метров длины. Источник фото: FISHERhook

Правда директор Аральского филиала ТОО «КазНИ рыбного хозяйства» Тынысбек Баракбаев сомневается в том, что сом может целенаправленно нападать на людей. По его словам, сом в основном кормится рыбой и падалью, а потому можно предположить, что в его желудке могут находить останки утопленников, найденных им на дне. Однако сам специалист-ихтиолог в реальности таких фактов не видел.

«Насколько мне известно, таких фактов, официально зарегистрированных в Казахстане, нет. А вот то, что сом может съесть ондатру или утащить козленка на водопое, бывает. Или, по крайней мере, бывало раньше, когда сома в казахстанских водоемах было значительно больше, и рос он до более крупных размеров. Я слышал от старых рыбаков, что на Сырдарье раньше были сомы весом по 300 килограммов и длиной по 4-5 метров, которых когда в грузовой «ГАЗ-56» грузили, хвост волочился по земле. И старики рассказывали, что когда скот подходил к реке на водопой, сомы нередко хватали и утаскивали в воду ягнят. Но, сейчас таких экземпляров, наверное, уже не осталось. Сейчас сома стали массово вылавливать, потому что он крупный и быстро попадается в сети. В итоге сома исчерпали, а количество малочисленных в прошлом сорных пород рыб значительно возросло. Хотя в том, что и сейчас существуют экземпляры до 2,5 метров длины, я не сомневаюсь, так как лично поймал сома в 1,9 метра. Но это не настолько уж опасный хищник, чтобы можно было утверждать, что он людоед. Раньше многие родители дабы напугать детей, чтобы они не купались на глубине, рассказывали им, что существуют такие большие сомы, которые могут съесть человека. Но с научной точки зрения это практически невозможно. Тем более, что рыба эта сама по себе пуглива и не подходит туда, где купается много людей. Да и вообще большие сомы обитают в глубинах, в русловой части реки, а на мелководье их мало», – рассказал Т. Баракбаев.

Город Капчагай, между 9-й насосной и забором Алтын-Эмель, сом 121 кг, август 2009 год. Источник фото: kapshagaj.kz.

В общем, подводя итог, можно сказать, что теоретически сом может утопить человека, но проглотить его вряд ли сможет. Ведь даже при длине в 2,5 метра, его желудок, составляющий треть от всей длины тела, не сможет вместить взрослого человека. Но при этом, учитывая пример с ягнятами, нельзя исключать, что гигантские сомы действительно нападали и проглатывали маленьких детей. Хотя, скорее всего, все эти ужасы с обнаружением человеческих останков в их желудках связаны не с реальными нападениями, а с поеданием мертвых тел обнаруженных сомами на дне. Как бы то ни было, однозначно называть сомов людоедами, наверное, не стоит. Хотя, пожалуй, лучше избегать мест, где могут обитать эти хищники. Ведь некоторые истории из разряда сказок и баек могут оказаться вполне реальными.

Владимир Демидов

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