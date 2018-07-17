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В соцсетях обсуждают "новые" 10000 тенге

Купюра оформлена в розово-фиолетовых тонах. На лицевой стороне изображен беркут, на оборотной - ветрогенератор и павильон "Нур-Алем".

Фото : kp.kz17 июля 2018, 15:19

В Facebook появилась публикация, на которой изображена якобы новая купюра номиналом в 10 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

"В интернете появилось изображение новой купюры номиналом 10000 тенге", - написал пользователь соцсети.

В публикации видно, что купюра оформлена в розово-фиолетовых тонах. На лицевой стороне изображен беркут, на оборотной - ветрогенератор и павильон "Нур-Алем". Номинал купюры написан на казахском и русском языках.

После этого поста появилась новая публикация, изображающая алматинскую белку.

В свою очередь в Нацбанке сообщили, что на данный момент выпуск 10-тысячной купюры с новым дизайном не планируется. О возможных нововведениях в дизайне национальной валюты будет информировать только финрегулятор.


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