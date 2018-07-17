Спасатели разыскивают мальчика в Алматинской области

Военнослужащие привлекли к поиску собаку. Однако из-за дождя и опрыскивания лесов химикатами она не смогла взять след.

Мальчика разыскивают в Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Садвакас Ернур 2011 года рождения пропал 14 июля примерно в 20:30 в горной местности на пастибище "Кіші саз" (Жамбылский район, южная сторона села Ынтымак).

"В связи с этим происшествием создана оперативно-розыскная группа. Всего в поисках было задействован 108 человек и 9 единиц техники: из них 42 сотрудников с РОВД Жамбылского района, 50 военнослужащих с воинской части 28237 с. Узынагаш и 16 сотрудников ОЧС Жамбылского района и ПЧ №7 с. Узынагаш", - проинформировал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Также военнослужащие привлекли к поиску собаку. Однако из-за дождя и опрыскивания лесов химикатами она не смогла взять след.

"На сегодняшний день совершается объезд местности и на автотранспорте, и на лошадях. Радиус поиска составил 15 км, охвативший лесные, горные массивы. Пока поиски результатов не дали, но спасатели не оставляют надежду и попыток найти пропавшего мальчика и прилагают всевозможные усилия, чтобы его отыскать", - сообщил Иманкулов.

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