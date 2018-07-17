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Назарбаев посоветовал никому не показывать курорт Маралды

Это же позор! - президент о курорте Маралды.

Фото : inform.kz17 июля 2018, 16:31

Президент Казахстана порекомендовал не показывать никому «это безобразие» - кадры с изображением курорта Маралды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вот сейчас Болат показывал, как в Маралды. Это же позор! - заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании по итогам социально-экономического развития Павлодарской области акиму региона Булату Бакауову. - Не показывай это никому! Смотри; люди голые ходят, им негде присесть. Ты видел, толпа?».

Глава государства подверг критике уровень сервиса на туробъектах Маралды в Щербактинском районе Павлодарской области, когда ему презентовали туристический потенциал региона.

Одним из проектов был новый курорт Маралды. Кадры из презентации не впечатлили Нурсултана Назарбаева.

«Там не то, что гостиницы, присесть негде!? Нет навеса даже, это полное безобразие!» - сказал Глава государства, увидев кадры презентации - Есть возможность привлечь людей, чтобы они заплатили, чтобы жили - нет возможности».


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