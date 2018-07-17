Гороскоп самых пьющих знаков зодиака

Кто же больше других неравнодушен к спиртным напиткам?

Некоторым знакам зодиака можно обвинять в своей любви к выпивке звезды. Кто же больше других неравнодушен к спиртным напиткам? Узнаем в обратном порядке: от принципиальных трезвенников до беспросветных алкоголиков.

12 место – Козерог

Алкоголь не расслабляет представителей этого земного знака. Сколько бы ни пил Козерог, а выпивать здоровье позволяет очень много, получить желаемое удовольствие и "отпустить себя" не получается. В весельчака спиртное Козерога не превращает, а наоборот, только добавляет уныния. Поэтому смысл употребления алкоголя теряется.

Нередко выпить приходится по долгу службы. В офисе, на деловых встречах и корпоративных мероприятиях. Козерог способен пить сколько угодно, если это поможет продвижению по карьерной лестнице. Осознанно выбирает классику – виски и вино.

11 место – Лев

Этому "огненному" знаку хорошо и без алкоголя. Скромностью и зажатостью Львы не отличаются. Могут танцевать до упаду, болтать и шутить без дополнительного допинга. Перепить и наговорить лишнего эти ребята очень боятся. Лишиться репутации и "упасть лицом в грязь" - страшный сон любого Льва.

После первой рюмки во Льве просыпается артист. Он стремится захватить всеобщее внимание яркими выходками, его тянет на сцену – будь то караоке или танцпол. Подойдет даже барная стойка. Лев займет позицию, чтобы быть выше всех и заметнее.

Львы выбирают дорогие напитки, пьют из красивых бокалов и не знают "золотой середины". Их девиз: "гулять так гулять". Только вот здоровья для масштабных попоек не хватает. Вечеринка с алкоголем заканчивается сильной головной болью.

10 место – Телец

Этим ребятам нравится выпить и вкусно закусить. Пьянеют Тельцы очень быстро, причем обожают сам процесс употребления напитков, а не результат. Как правило, представители этого знака начинают вечер в образе эстетов с бокалом шампанского, в середине гуляния становятся главными миролюбивыми добряками, а заканчивают вечеринку агрессивными спорщиками с рюмкой водки в руке. Тельцам важно вовремя остановиться, но проще не пить вообще, чем ограничиваться несколькими бокалами. А то глядишь – и драка!

9 место – Весы

Этот знак не любит огорчать друзей своим "нет", поэтому выпивает частенько. И пьет все, чем угощают. Главная цель – веселье! Меру свою Весы хорошо знают, стараются не перебарщивать. А если это происходит, то превращаются из самых добрых и приличных людей в противных пьяниц. Нельзя ведь постоянно быть милыми и хорошими. Похмелье у Весов протекает мучительно – с таблетками, компрессом на лбу и рассолом.

8 место – Дева

Этот земной знак Зодиака любит демонстрировать равнодушие к алкоголю. Девы согласны следовать "сухому закону" на вечеринке, готовы отвести напившихся друзей домой, разнять драки, убрать со столов и помыть посуду. Частенько все гулянье сидят с умным видом, на следующий день отчитывают окружающих за глупые выходки. Но есть один нюанс – Девы могут пить в одиночестве. Они любят опустошить бокал вина после сложного рабочего дня, опрокинуть рюмку водки, если что-то затронуло струнки души. Таких людей называют "тихими пьяницами". Выпивают Девы с целью ослабить пресловутый самоконтроль.

7 место – Рак

Алкоголь делает Рака еще эмоциональнее чем обычно. Выпить этот знак любит, особенно с изысканными закусками. Но не в шумной компании, а наедине с близким другом. Он любит пофилософствовать под рюмашку-другую, пороптать на судьбу, а после нескольких бутылок начинает откровенно ныть. Хобби пьяного Рака – звонки бывшим возлюбленным. На следующий день эти "водные" ребята жалеют о выпитом. Клянутся больше не пить. Совсем. Ни за что на свете! И иногда держат слово.

6 место – Водолеи

Пьяный и трезвый Водолей едва различим. Он всегда полон оригинальных идей. Не знает сколько денег в кармане и который час. Кажется, даже дорогу домой не помнит. Водолей побаивается алкоголя, так как не ведает, что отчебучит под его воздействием в очередной раз. Но совсем отказаться от спиртного этому знаку сложно, так как атмосфера "алкогольной тусовки" манит его. Веселье и непринужденное общение – стихия Водолея. Хоть утром ожидает страшное похмелье и отсутствие денег.

5 место – Стрелец

Стрельцы – самые шумные пьяницы. Алкоголь любят искренне, пьют без повода, под градусом начинают высказывать окружающим все, что думают. Поют песни, рассказывают длинные тосты, клянутся близким в любви и тут же оскорбляют. Могут пить очень много без вреда для здоровья, и настойчиво спаивают других людей.

Предпочитают заказывать самые экзотические коктейли. Их привлекают неизвестные заграничные названия, ингредиенты, которые сложно выговорить. Пьяный Стрелец может сесть в первый попавшийся поезд или самолет и протрезветь уже в другой стране.

4 место – Рыбы

Этот водный знак абсолютно не умеет пить. Минимальная доза спиртного уносит Рыб в мир фантазий. Под градусом они совершают глупости, порой опасные для их жизни. Алкоголь притягивает Рыб со страшной силой. Стоит начать с дегустации элитных напитков, как они уже мешают все подряд и побольше. Остановиться в употреблении алкоголя Рыбам очень сложно.

3 место – Овен

Трезвый Овен полон смелости и решительности. Пьяный представитель этого огненного знака – настоящий сорвиголова. Его тянет на любое геройство. Он буквально "взрывается" от выпитого спиртного. Пьянеет стремительно, самообладание теряет еще быстрее. Под градусом может прыгнуть и в огонь, и в воду, попытаться летать и пробивать лбом стены. Пьяные Овны нередко травмируют себя и других. Поэтому со временем друзья начинают избегать попоек с этими бойкими ребятами. От одиночества этот "пламенный" знак очень страдает, и еще больше попадает под влияние пагубной привычки.

Овны предпочитают серьезные напитки – виски и коньяк. Не пренебрегают и водкой. Чем сильнее и крепче выпитое, тем увереннее они себя чувствуют.

2 место – Близнецы

У Близнецов очень много друзей, и все зовут их на алкогольные вечеринки. Эти веселые озорники знают тысячи тостов, могут танцевать без музыки, смеяться без шуток, устраивать забавные конкурсы и пить самые "гремучие смеси". Они способны употреблять алкоголь стоя, сидя, лежа и вверх ногами. После нескольких рюмок Близнецы теряют голову. Танцуют, обнимаются и флиртуют со всеми подряд.

Двойственная натура этого знака во многом виновата в его пьянстве. Даже если Близнецы не нашли с кем упиться, всегда можно воспользоваться "раздвоением личности" этого созвездия. Близнец сам себе отличный собутыльник и интересная компания.

1 место – Скорпион

Пьяный Скорпион из сурового скептика превращается в настоящую "душку". Присущая этому созвездию нелюдимость улетучивается с первым бокалом спиртного. Он становится не сдержанным циником, а безобидным шутником. Отказываться от спиртного этот знак не умеет. Все стремятся напоить Скорпиона, чтоб разгадать его тайны. Увидеть скрытое под его многочисленными масками. Алкоголь – мощный афродизиак для Скорпиона. Под градусом любвеобильность этих ловеласов проявляется во всей красе.

Источник: dni.ru

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