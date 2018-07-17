Госпитализацию 40 женщин после лечения у знахарки в Шымкенте назвали недостоверной
Информация не соответствует действительности, отметили в Управлении здравоохранения Туркестанской области.
Фото : Інфа-Кур'ер17 июля 2018, 19:32
В Управлении здравоохранения Туркестанской области официально заявили, что с начала года случаев обращения с жалобами на ухудшение здоровья после лечения у целительницы от бесплодия нет, передаёт BNews.kz.
"Информация о том, что 40 жительниц области поступили в реанимацию после лечения у знахарки не соответствует действительности. Информация, появившаяся в СМИ, носит провокационный характер", - говорится в сообщении.
Управление здравоохранения Туркестанской области направило письмо в правоохранительные органы для расследования.
Отметим, ранее в СМИ распространилась информация о том, что в Шымкенте десятки женщин стали жертвами известной в городе целительницы. По информации, все эти женщины обратились к ней, чтобы стать матерями.
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