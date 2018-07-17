Наступают на те же грабли, а потом приходят к нам - врач о пострадавших от целительницы

Нужно советовать, говорить, беседовать с ними. Они не хотят обращаться к акушерам-гинекологам - врач.

Акушер-гинеколог Туркестанского областного перинатального центра №4 Гульжан Садыкбековна прокомментировала информацию женщинах, обратившихся к целительнице при лечении бесплодия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она особо отметила, что в первую очередь женщины должны обратиться в медицинское учреждение к доктору.

"Факторы могут быть различными, мужской фактор может быть. Обычно если женщина ходит к знахарке, она ходит одна. Если там имеется мужской фактор, то однозначно мужчина тоже должен быть обследован. Бесплодие может быть гормонального характера, может быть физиологического. В этом должен только личный доктор разбираться. И обследовать нужно и мужчину, и женщину", - рассказала она.

По ее словам, когда лечащий врач установит причину бесплодия, то начнется период лечения, при котором нужно проявить терпение.

"Это не сразу - пошел и забеременел, можно два-три месяца наблюдать за женщиной", - отметила она.

Гульжан Садыкбековна заявила, что не поддерживает нетрадиционное лечение.

"Это снова и снова говорится женщинам, объясняется. Нужно советовать, говорить, беседовать с ними. Они не хотят обращаться к акушерам-гинекологам, врачам. Они наступают на те же самые грабли, страдают, а потом все равно приходят к нам", - подчеркнула она.

В Шымкенте около 40 женщин заявили, что стали жертвами известной в городе целительницы. Они потратили немалые деньги, но вместо новорожденных, по их словам, получили разводы с мужьями, кредиты и осложнения.

Часть женщин уже написала заявления в полицию. Остальные тоже не хотят сидеть сложа руки. Кроме того, несостоявшиеся мамы намерены обратиться в департамент по защите прав потребителей, чтобы специалисты проверили настойки и травяные тампоны, которыми их лечили в клинике. Как оказалось, ни одна из пострадавших не знает, из каких компонентов состояли препараты.

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