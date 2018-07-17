В Казахстане впервые проведена уникальная операция по удалению щитовидки

Операция была проведена в рамках мастер-класса «Малоинвазивная хирургия щитовидной железы», посвященной памяти хирурга – эндокринолога Юрия Исакова.

Впервые в Казахстане, на базе АО «Национального Научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова» 16 июля 2018 года произведена уникальная малоинвазивная хирургическая операция - трансоральная тиреоидэктомия, то есть без разрезов была удалена щитовидная железа у пациентки Римы. (65 лет), сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Научного Центра Хирургии им. А.Н. Сызганова.

Со слов пациентки с 2011 г. она стала отмечать увеличение щитовидной железы. В течении этих лет опухолевидное образование на передней поверхности шеи из года в год заметно увеличивалось. Рима обратилась специалистам Центра хирургии, где были проведены обследования и УЗИ щитовидной железы, по результатом которого были выявлены узловые образования щитовидной железы: узел в левой доле размером - 1,2х2,2х3,0 см. По цитограмме картина фолликулярной неоплазии.

В рамках мастер-класса «Малоинвазивная хирургия щитовидной железы», посвященной памяти хирурга – эндокринолога Исакова Юрия Викторовича, впервые в стране в условиях АО «Национального Научного Центра Хирургии им. А.Н. Сызганова» была проведена трансоральная тиреоидэктомия.

На сегодняшний день состояние Римы удовлетворительное, и она находится в отделении. Стоит отметить, что безусловным преимуществом использования данной методики является абсолютный косметический эффект - после операции на теле не остается ни одного рубца. Среди прочих достоинств стоит выделить уменьшение болевого синдрома, ускоренное восстановление после операции, сокращение срока пребывания в стационаре, отсутствие необходимости в перевязках и снятии швов.

Мастер класс проводился с 16 по 17 июля 2018 года на базе АО «Национального Научного Центра Хирургии им. А.Н. Сызганова». По инициативе Председателя Правления Центра хирургии Б.Б.Баймаханова на мастер-класс были приглашены зарубежные специалисты – профессор Мартин Штрик (Берлин, Германия) и кандидат медицинских наук Пришвин Антон Павлович (Санкт-Петербург, Россия).

Теперь по результатам мастер-класса, такие уникальные операции смогут проводить и в Центра хирургии.

Из истории: Данная методика была разработана в 2014 году в Тайланде профессором Ангкуном Анувонгом (Главный Полицейский госпиталь, г. Бангкок). Суть метода состоит в том, что доступ к щитовидной железе осуществляется через ротовую полость, а не через традиционный разрез на шее. При этом хирург имеет достаточно широкий обзор и поле для манипуляций, а многократное увеличение эндоскопической камеры позволяет сделать процедуру максимально безопасной для больного. По своим возможностям метод превосходит другие, ранее предложенные, эндоскопические операции. Новый способ оперативного лечения применим к пациентам различными узловыми заболеваниями щитовидной железы ранние формы рак щитовидной железы.

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