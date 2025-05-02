Профессор из Москвы провел уникальные операции карагандинским детям

В Караганде впервые прошел международный мастер-класс по малоинвазивной детской колопроктологии. Ведущие хирурги Казахстана и России объединились, чтобы подарить детям с тяжелыми патологиями пищеварительной системы шанс на полноценную жизнь.

Мероприятие состоялось в рамках проекта MUMKINDIK, который помогает спасать юных пациентов по всей стране, интегрируя благотворительность и высокие технологии.

Мастер-класс проходил с 21 по 25 апреля на базе КГП "Многопрофильная областная детская больница".

Главным экспертом выступил профессор, доктор медицинских наук Игорь Киргизов – научный руководитель по детской хирургии Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ, профессор кафедры детской хирургии РМАПО, главный эксперт Росздравнадзора.

Врачи из разных регионов Казахстана наблюдали за сложнейшими лапароскопическими и видеоассистированными операциями на органах брюшной полости, участвовали в лекциях, разбирали клинические случаи и тактику ведения пациентов.

Всего в мастер-классе приняли участие 25 врачей-хирургов, в том числе из Астаны и Петропавловска, а также 37 педиатров и гастроэнтерологов Карагандинской области.

"На мастер-классах в рамках проекта MUMKINDIK проводились операции высокой степени сложности. Все прошли успешно. Теперь местные врачи смогут самостоятельно выполнять такие вмешательства", – отметил Игорь Киргизов.

Фото: Корпоративный фонд "Жұлдызай"

Проект позволил оказать реальную помощь детям с тяжелыми патологиями желудочно-кишечного тракта: было выполнено 11 операций, а 18 детей получили бесплатные консультации от ведущего хирурга.

Важно отметить, что подобные высокотехнологичные вмешательства за рубежом обходятся семьям в значительные суммы. Например, в России стоимость одной такой операции составляет от 700 тысяч до 1 миллиона рублей, дополнительно на обследования, перелет и проживание уходит около 500 тысяч рублей. В общей сложности это порядка 6 миллионов тенге на одного ребенка. Благодаря проекту MUMKINDIK казахстанские дети бесплатно получают шанс на полноценную и здоровую жизнь.

Одна из мам, чей ребенок прошел через операцию, поделилась:

"У Давида с рождения отсутствовало анальное отверстие. Я искала возможность оперировать его за границей, рассматривала клиники в Германии, но это было неподъемно по финансам. Когда узнала о мастер-классе, сразу согласилась. Раньше мы дважды пытались попасть на операцию, но не получалось. Я уверена, что это было не просто так – мы ждали именно Игоря Валентиновича. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Мой ребенок жив – и это главное".

Проект MUMKINDIK реализуется Корпоративным фондом "Жұлдызай" с 2013 года при поддержке сотрудников строительного холдинга BI Group. Благодаря их регулярным взносам и вкладу компании удается финансировать участие зарубежных специалистов и покрывать гонорары и сопутствующие расходы.

Только в первом квартале 2025 года высокотехнологичные операции были проведены в Астане, Алматы, Актобе, Таразе, Актау и теперь – в Караганде.