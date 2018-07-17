В Кремле оправдались, почему укрыли зонтом только Путина на финале ЧМ-2018

«Иметь в запасе зонтики для иностранных президентов ФСО не обязана, это может выглядеть навязчиво».

История с «единственным на всю Россию зонтом» на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу в «Лужниках» стала не только темой дня в соцсетях, но и поводом для разбора полетов в Кремле. Сотрудники охраны вроде как поставили в неудобное положение Владимира Путина: как только пошёл дождь, единственный зонт раскрыли на ним, забыв про президента Франции Эммануэля Макрона и президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович. В особенностях «высокого» протокола разбирался портал MK.RU.

Тема «единственного зонта» стала запретной для пресс-службы Кремля. Отказались от официальных комментариев и в ФСО, а также в правительстве.

- Просто если это комментировать, то невольно придётся критиковать охрану высоких иностранных гостей, - говорит наш источник в Кремле. - Вообще, позаботиться о зонте высокопоставленного лица должна именно личная охрана. На ней лежит ответственность за жизнь и здоровье охраняемого. Защищать надо не только от пуль, но и от ветра, града, молнии, дождя. Если вы заметили, охрана ВВП часто даже располагается так, чтобы он не оказался на сквозняке и его не продуло.

У одного из сотрудников ФСО всегда имеется наготове плащ, пальто (в зависимости от прогнозов погоды). Что касается зонта, он всегда есть в машине, на которой везут президента. Представители ФСО знали прогноз погоды на 15 июля, так что зонт был у них с собой.

- Обратили внимание, как быстро, «из ниоткуда» зонтик достал сотрудник, стоявший спиной к президенту? - продолжает мой собеседник. - Как ловко раскрыл и как держал над ним, не спуская при этом глаз с периметра? Высшее мастерство! А сам зонт как хорош - большой, под ним, как в сказке под грибом, можно было уместить всех. Так что и тут претензий нет.

Должны ли были сотрудники ФСО брать не один, а 50 таких зонтов? Конечно же, нет! Иметь в запасе одежду и зонты для иностранных президентов они не обязаны. Это может выглядеть навязчиво.

К тому же охрана некоторых высокопоставленных иностранных гостей вообще против, чтобы их подопечным, так сказать, что-то предлагали «со стороны». Так что все вопросы к охране Макрона и Грабар-Китарович. Почему они не смотрели прогноз погоды? Почему не взяли с собой зонты?

Забавно, но у президента Франции есть даже пуленепробиваемый зонт (ещё шесть лет назад стало известно о его разработке). Но ни его, ни самый простой зонтик охрана в «командировку» почему-то не взяла.

В Кремле рассказывают, что зонт как аксессуар для главы государства появился во времена Горбачева. Тогда его официально «прописал» в протокольных документах бывший руководитель службы протокола СССР Владимир Шевченко. А до этого зонт считался едва ли не буржуазным элементом, и им советские руководители почти не пользовались. Владимир Ульянов перестал ходить с любимым зонтом-тростью после того, как стал первым лицом государства. Так что Ленин часто мок под дождем.

Сегодня в протоколе прописано, что зонт должен быть у сотрудников ФСО. И «обязан появиться» над головой первого лица, как только пойдёт дождь. Прописаны и возможные цвета используемого зонта - чёрный и темно-синий.

Стоять с зонтом человек из охраны должен сзади и чуть справа. Ему полагается держать зонт таким образом, чтобы «купол не мешал обзору главы государства, а трость не сковывала его движения и не прикасалась к одежде»

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