Голый мужчина гулял по улицам Костаная
Мужчина двигался вместе с пешеходами.
Фото : Журнал "Muscular Development"17 июля 2018, 22:03
Видео в редакцию alau.kz прислали очевидцы, сообщает zakon.kz.
Обнажённый мужчина прошел по проспекту Абая. Он двигался вместе с пешеходами. За кадром слышен смех удивлённых людей.
Потом мужчина завернул на улицу Толстого. Непонятна цель такого поведения и куда он направлялся.
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