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Голый мужчина гулял по улицам Костаная

Мужчина двигался вместе с пешеходами.

Фото : Журнал "Muscular Development"17 июля 2018, 22:03

Видео в редакцию alau.kz прислали очевидцы, сообщает zakon.kz.

Обнажённый мужчина прошел по проспекту Абая. Он двигался вместе с пешеходами. За кадром слышен смех удивлённых людей.

Потом мужчина завернул на улицу Толстого. Непонятна цель такого поведения и куда он направлялся.


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