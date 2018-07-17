Жители Риддера вынуждены брать воду в долг

Чиновники сообщили, что, если из областного бюджета все же выделят деньги, ремонт сетей водоснабжения начнется только осенью.

В Атырау второй день тушат пожар, который окутал город плотной пеленой дыма. Соцсети заполонили кадры городских улиц с едва ли не нулевой видимостью. Причиной стал природный пожар и абсолютный штиль, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В восточноказахстанском Риддере жители многоэтажек вынуждены занимать друг у друга питьевую воду. Во всем микрорайоне прохудились трубы, а на ремонт денег нет. В итоге где-то вода дают всего на пару часов в сутки, но до большинства квартир она не доходит.

Воды в квартире Оксаны Черепановой нет несколько месяцев, и чтобы пополнить скудные запасы, приходится ежедневно ходить к соседям. Ванна для ее семьи давно стала непозволительной роскошью – здесь экономят каждую каплю. Все строго лимитировано: только помыть посуду и приготовить еду.

В таких же условиях живет целый микрорайон. И это притом, что жители исправно платят по тарифу от двух с половиной до четырех тысяч тенге в месяц. В одних многоэтажках вода иногда появляется ночью и только на пару часов. В других не поднимается выше подвала. Здесь жильцы ухитряются протягивать к трубам в подвалах шланги и набирать воду оттуда. Правда, и это удается не всегда.

В городском отделе ЖКХ сообщили, что раньше трубы были бесхозными, а вернуть их на баланс города удалось всего год назад. Вот только денег на ремонт в местном бюджете нет, поэтому подали заявку в областной акимат.

- Совместно с местными коммунальными службами полностью поселок этот обследовали. Составили сметный расчет. Он порядка 70 миллионов. Но, к сожалению, сейчас в городе городской бюджет такими средствами не располагает, - Куат Мухамедчинов, руководитель отдела ЖКХ г. Риддера

Чиновники сообщили, что, если из областного бюджета все же выделят деньги, ремонт сетей водоснабжения начнется только осенью. А вот полная их замена может растянуться и вовсе на неопределенное время. А это значит, что утолить жажду горожане смогут еще нескоро.

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