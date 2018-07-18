В Алматинской области произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в 232 км на северо-восток от Алматы.

Фото : Sputnik Азербайджан

Землетрясение ощутили жители города Текели Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК". Эпицентр землетрясения расположен в 232 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 44.71° с.ш. 78.92° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): п. Текели-2 балла

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