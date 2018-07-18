В Алматинской области произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения расположен в 232 км на северо-восток от Алматы.
Фото : Sputnik Азербайджан18 июля 2018, 01:26
Землетрясение ощутили жители города Текели Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Эпицентр землетрясения расположен в 232 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 10.2.
Магнитуда MPV 4.9.
Координаты эпицентра 44.71° с.ш. 78.92° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): п. Текели-2 балла
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