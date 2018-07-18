Григорий Лепс опозорился во время выступления на свадьбе

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram продюсер опубликовал видео, на котором запечатлел артиста в неудобный момент.

Григорий Лепс попал в неловкую ситуацию на свадьбе друга, певца и бизнесмена Эмина Агаларова. Артист не успел вовремя открыть рот под фонограмму, сообщает портал Дни.ру.

Эмин Агаларов женился. Его избранницей стала модель Алена Гаврилова, "мисс Мордовия – 2004". Отметим, что за плечами Гавриловой гражданский брак с основателем компании "Русский Стандарт" Рустамом Тарико, от которого у нее есть 11-летний сын Рустам.

Свадьба прошла в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, который принадлежит семье Эмина Агаларова. На торжество были приглашены только самые близкие и друзья: певицы Зара, Анита Цой, Полина Гагарина, а также популярные исполнители Тимати, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, продюсер Сергей Кожевников с супругой Екатериной и другие.

Кстати, именно благодаря Кожевникову стало известно о профессиональном конфузе Лепса. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram продюсер опубликовал видео, на котором запечатлел артиста в неудобный момент.

Григорий Лепс с Тимати и Эмином Агаларовым исполняют хит "Я уеду жить в Лондон". На припеве Лепс стимулирует публику руками, чтобы та подпевала, и так увлекается, что пропускает момент, когда нужно открыть рот под фонограмму. В итоге он подхватывает мелодию и слова лишь на середине фразы.

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