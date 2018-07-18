Профессор благодарит Верховный суд, защитивший его дом от соседа

70-летняя алматинка вынуждена была защищать в суде свои имущественные права, свой дом и земельный участок.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда рассмотрела гражданское дело по иску профессора Вешняковой Л.А. к гр. Касьяненко Е.С. об истребовании земельного участка, сносе строений, признании недействительным акта приемочной комиссии, а также встречный иск Касьяненко об истребовании части земельного участка, сообщает Zakon.kz.

Земельный участок, расположенный в Медеуском районе Алматы площадью 0,0442 га, принадлежит Вешняковой, а ответчик Касьяненко является собственником смежного земельного участка. В 2016 году она самовольно снесла общий забор, заняла часть территории Вишняковой на 2 метра по ширине и построила 2-этажную баню с нулевой дистанцией до забора. В итоге расстояние до жилища Вешняковой составило от 124 до 92 см, что противоречит требованиям строительных и противопожарных норм.

Касьяненко утверждала, что Вешнякова захватила ее территорию общей площадью 0,041 га и подала встречный иск.

Медеуский райсуд г.Алматы частично удовлетворил иск Вешняковой и обязал ответчика снести незаконно построенную баню, признав акт приемочной комиссии недействительным. В удовлетворении остальных требований Вешняковой и встречного иска Касьяненко было отказано.

Вскоре судебная коллегия по гражданским делам Алматинского горсуда вынесла новое решение об отказе в иске Вешняковой. Она, конечно, не согласилась с этим и попросила отменить данное постановление и оставить в силе решение первой судебной инстанции, так как, по ее мнению, из-за несоблюдения санитарных норм и противопожарных правил со стороны Касьяненко, создавалась угроза для жизни и здоровья.

Исследовав материалы дела, Верховный суд пришел к выводу, что судебные акты местных судов подлежат отмене. Конечно, каждая из сторон спора, являясь собственником соседних объектов недвижимости, утверждала о захвате его земельного участка второй стороной. Но как было выяснено в суде, Вешняковой на праве частной собственности принадлежит земельный участок, площадью 0,0442 га, а Касьяненко - 3/14 части жилого дома, расположенного на смежном земельном участке, общей площадью 0,097 га, в общей долевой собственности, с размером доли 0,032 га.

Из заключения специалиста землеустроителя-геодезиста следует, что ограждения, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 20-315-019-011, 20-315-011-036, частично накладываются на границы земельного участка с кадастровым номером 20-315-019-050. Площади накладок составляют – 0,0047 га и 0,0014 га.

Касьяненко приобрела долю земельного участка в том же объеме, что находилась у прежнего владельца, то есть к ней перешла в частную собственность доля в пределах исторически сложившихся годами границ земельных участков. Айдарбековой - прежним владельцем участка и Вешняковой были согласованы границы земельных участков, а жилой дом возведен в 1985 году.

Согласно положениям части 2 статьи 76 ГПК РК обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением или постановлением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Такие обстоятельства не доказываются вновь при разбирательстве других гражданских дел, в которых участвуют те же лица. В связи с чем, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исков об истребовании из незаконного владения части земельных участков, судебные акты обжалованы только в части сноса и недействительности акта приемочной комиссии. Касьяненко баню построила самовольно, не имея на то соответствующих разрешений.

Согласно пункту 4.4. СНиП, при размещении жилого дома и хозяйственных построек следует предусматривать отступ от границ смежного усадебного участка не менее 3 м до стены жилого дома; 1 м – до хозяйственных построек, кроме случаев блокировки указанных строений с соответствующими строениями на смежных участках. А пунктом 7.2. предусмотрен размер расстояния в противопожарных целях между строениями 2-3 этажей не менее 15 метров. Сокращение разрыва возможно только при соблюдении норм инсоляции и освещенности, которые составляют: в районах усадебной застройки не менее 6 метров от окон жилых помещений до стен дома или хозяйственных построек.

Также в материалах дела имеются и другие документы, указывающих о допущенных нарушениях со стороны ответчика.

Кроме того, Верховный суд обратил внимание на то, что спорное строение возведено в городе Алматы, который расположен в сейсмоопасной зоне. Следовательно, строительство новых зданий должно полностью исключать угрозу жизни людей.

Строительство самовольной постройки было осуществлено с грубыми нарушениями строительных норм и правил, требований пожарной безопасности, которые влияют на конструктивные характеристики безопасности и надежности здания, а впоследствии ввиду его расположения в сейсмоопасной зоне могут повлечь за собой опасность причинения вреда здоровью граждан. Поэтому суд первой инстанции обоснованно принял решение о сносе здания.

Верховный суд подтвердил это и постановил отменить решение Алматинского городского суда, оставить в силе решение Медеуского районного суда, ходатайство Вешняковой удовлетворить.

- Выражаю искреннюю благодарность председателю Верховного суда Жакипу Асанову и судьям Валерию Ноздрину, Елене Максюта, Марине Боровик за добросовестность и объективность, за верность служению Правосудию, - пишет профессор Лидия Вишнякова. – Я уже 45 лет преподаю в вузах Казахстана и ни разу до этого не сталкивалась с судебной системой. Однако в канун своего 70-летия вынуждена была защищать в суде свои имущественные права, свой дом и земельный участок от нападок соседа по земельному спору, требовавшего еще и сноса моего дома. Перед каждым судебным заседанием я сильно волновалась, но меня поддерживала вера в нашу судебную власть. Еще раз выражаю благодарность судьям, разрешившим наш спор по существу и по закону.

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