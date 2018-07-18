Чистый доход Банка ВТБ (Казахстан) увеличился в 9 раз

Активы банка составили 136,9 млрд тенге, из них 59,5% или 81,5 млрд тенге - займы, предоставленные клиентам.

По состоянию на 1 июля 2018 года чистый доход Банка ВТБ (Казахстан) составил 2,6 млдр тенге, что более чем в 9 раз превышает финансовый результат банка за аналогичный период прошлого года.

Активы банка составили 136,9 млрд тенге, из них 59,5% или 81,5 млрд тенге - займы, предоставленные клиентам. Обязательства банка составили 120,2 млрд тенге, из них 53,8% или 64,7 млрд тенге - банковские счета и вклады клиентов. Уставный капитал банка не изменился и равен 27,3 млрд тенге. Чистый процентный доход до формирования резерва за второй квартал составил 2,4 млрд тенге.

- В первом полугодии дочерний банк ВТБ в Казахстане показал отличные результаты деятельности, благодаря уверенному движению в русле трехлетней стратегии развития, рассчитанной на 2017-2019 года. Мы продолжаем наращивать кредитный портфель и увеличивать прибыль. Коэффициент отдачи на капитал (ROE) в первом полугодии составил 30,4%, - говорит Председатель Правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло, - Во втором полугодии мы планируем продолжить поступательное движение к увеличению прибыли и рентабельности бизнеса.

В соответствии со стратегией развития в ближайшие полтора года Банк ВТБ (Казахстан) продолжит гармоничное развитие как универсальный банк, сохраняя баланс бизнес-линий между крупным инвестиционным, средним и розничным бизнесом. Одним из ключевых направлений активизации бизнеса ВТБ в Казахстане станет поддержка малого и среднего предпринимательства, с максимальным использованием инструментов государственной поддержки МСБ. Также сделан акцент на кредитовании крупного инвестиционного бизнеса и розничных клиентов.

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк более 9 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана. На сегодняшний день ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) имеет филиальную сеть, состоящую из 39 структурных подразделений, 17 из которых - являются филиалами. По данным S&P Global Ratings у ВТБ (Казахстан) один из самых высоких кредитных рейтингов среди всех БВУ Казахстана. Центральный офис Банка находится в г. Алматы. Лицензия Национального Банка РК №1.2.14/39 от 23 декабря 2014 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!