Специалисты объяснили любовь женщин к гей-порно

Категория «мужчина с мужчиной» является второй по популярности у женской аудитории.

Исследователь из университета Лестера Люси Невилл (Lucy Neville) выяснила, почему мужское гей-порно так популярно среди женщин. Ее авторскую колонку опубликовал филиал издания The Times в ЮАР, пишет Лента.

Категория «мужчина с мужчиной» является второй по популярности у женской аудитории PornHub. Большой запрос на гей-сцены существует и в массовой культуре: со слов Джорджа Мартина, он постоянно получает письма от женщин, требующих чаще демонстрировать мужские сексуальные контакты в «Игре престолов».

55 процентов опрошенных девушек признались, что постоянно представляют себя мужчиной во время мастурбации. Специалист нашла этому явлению два объяснения. Строго феминистская идея состоит в том, что большинство женщин с детства вынуждены идентифицировать себя с мужчинами — из-за того, что почти все в мире, включая категорию женственности, создано для удовлетворения их потребностей.

Второй вариант — это эксперимент: так женщины чувствуют себя свободнее. Фактически так они выражают сочувствие к мужчинам, которые не могут почувствовать себя в женском теле. Для многих женщин просмотр гей-порно — возможность насладиться сексом без травмирующих образов угнетения и насилия, считает Невилл.

По словам эксперта, представители гей-сообщества не видят в интересе к мужскому сексу ничего плохого. «Если это помогает людям исследовать романтичность и сексуальность и может изменить ситуацию с чересчур ярким представлением гетеросексуальности в СМИ, то это, наверно, хорошая штука», — сказал один из опрошенных.

Со слов исследователя, культура большинства все еще склонна представлять голого мужчину либо как угрозу, либо как нечто комическое: то есть в сценах насилия и в шуточных зарисовках. Порно-ролики с гетеросексуальными контактами часто игнорируют чувства мужчин — бытует мнение, что они снимаются в подобном кино, так как просто любят секс. Такой контент эксплуатирует образ уязвимой, слабой и подвластной кому-либо женщины.

В феврале 2018 года аналитики порносайта xHamster опубликовали исследование, в котором сообщалось, что самым популярным запросом в День святого Валентина у женской аудитории портала стало лесбийское порно.

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