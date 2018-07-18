В Алматы начнутся слушания по делу Храпуновых

Подсудимым Храпунову, Храпуновой и Ильясову заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы поступило уголовное дело в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, а также Айяра Ильясова, и девяти лиц, которые обвиняются в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт городского суда.

В сообщении отмечается, что причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов. По статье 335 УПК Республики Казахстан, суд вправе рассматривать дела в отсутствие подсудимого, в случае его нахождения вне пределов Республики Казахстан и уклонения от явки в суд.

17 июля 2018 года данное уголовное дело принято в производство, и по делу назначено предварительное слушание на 26 июля 2018 года в 09.00 часов.

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