В СКО задержан водитель автобуса, лишенный водительских прав за пьянство

Более того, у маршрутного автобуса был просрочен технический осмотр.

В Петропавловске полицейские задержали водителя маршрутного автобуса, ранее лишенного прав за езду в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Как сообщили в полицейском ведомстве, 47–летний водитель маршрутного автобуса № 19, находящийся на «линии» без водительского удостоверения, был выявлен на привокзальной площади при проверке документов. Выяснилось, что еще в конце июня мужчина был лишен прав за управление автотранспортом в пьяном виде, но не сообщил о данном факте по месту работы.

Между тем, риск для пассажиров этого маршрута не ограничивался только тем, что водитель не имел прав. У маршрутного автобуса был просрочен и технический осмотр.

«В отношении данного водителя был составлен протокол по статье 612 Кодекса РК об административных правонарушениях «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления», часть 3, которая предусматривает штраф в размере 10 МРП. Также, в отношении данного водителя составлен протокол по статье 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», часть 9. Машина водворена на специализированную штрафную стоянку», - рассказал командир батальона дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы УВД Петропавловска Азамат Кельдегулов.

Как отметил в пресс-службе ДВД, к ответственности будет привлечен и индивидуальный предприниматель, ответственный за маршрутный автобус, которым управлял человек лишенный водительских прав.

Всего же с начала оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» на дорогах области было выявлено 254 нарушения Правил дорожного движения, допущенных водителями общественного транспорта. Из них 67 – за пользование телефоном за рулем, 27 - за превышение скорости и 9 – за не прохождение технического осмотра.

Основная цель операции «Автобус», завершающейся 18 июля – обеспечение безопасности пассажиров. А потому постоянные рейды по профилактике нарушений в сфере пассажирского транспорта продолжаются.

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