Бензоат натрия обнаружен в энергетических напитках Dizzy

Данная партия продукции снята с реализации торговых объектов, приняты меры административного воздействия к поставщику и по изъятию товаров с торговых объектов.

В Мангистауской области рамках во время проверки торговых объектов были выявлены безалкогольные энергетические напитки российского производства с превышением содержания пищевой добавки бензоата натрия (Е211), выступающей как консервант для длительного хранения пищевых продуктов. Об этом сообщил Комитет общественного здоровья Минздрава РК, передает Zakon.kz.

«Так, по результатам лабораторных исследований, проведенных центрами экспертизы Комитета, превышение содержания бензоата натрия установлены в следующих безалкогольных тонизирующих энергетических газированных напитках: «Dizzy original» – 189,4 мг/л и «Dizzy lemonenergy»– 164,0 мг/л рикс», - говорится в сообщении.

Как поясняется, данная партия продукции снята с реализации торговых объектов, приняты меры административного воздействия к поставщику и по изъятию товаров с торговых объектов.

Комитет направил уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (Роспотребнадзор) о взятии на усиленный лабораторный контроль продукции данных производителей.

По информации комитета, основную опасность, для человека представляет пищевая добавка Е211 (бензоат натрия), которая способна повреждать фрагменты ДНК. Это означат, что, злоупотребляя напитками, содержащими Е211 сегодня, завтра вы наносите вред последующим поколениям.

Не рекомендуется употребление пищевых продуктов и напитков, что содержат бензоат натрия во время беременности. Также бензоат натрия способен провоцировать аллергические реакции, когда иммунная система реагирует на чужеродное вещество. У некоторых людей могут возникать лёгкие симптомы, которые включают в себя: локализированный зуд, кашель, покраснение, сыпь, отёки. Кроме того, бензоат натрия способен накапливаться в организме, что само по себе опасно, особенно это касается подростков.

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