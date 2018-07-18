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Владелец квартиры в Париже за 65 млн евро не имеет отношения к правительству

Казахстанец приобрел дорогую недвижимость на законных основаниях, оплатив все налоги.

Фото : из личного архива Игнаса Мювиссена.18 июля 2018, 16:03

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Мади Такиев прокомментировал вопрос насчет личности казахстанца, купившего в Париже квартиру за 65 млн евро, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы отправляли запрос коллегам во Францию, ответ пришел. Но налогоплательщик не разрешает нам разглашать его данные, поэтому мы не можем сообщить", - сказал он.

По его словам, "это налоговая тайна".

"Квартира законным путем была приобретена, уплачены налоги. Он показал свой доход, с которого были уплачены налоги. Это его свободные деньги. Это неправительственный человек", - пояснил представитель КГД.

Квартира расположена на авеню Montaigne в "Золотом треугольнике" города. Жилье занимает 1200 квадратных метров. В нем пять спален, пять ванных комнат, спа-центр и отдельное крыло для персонала.

Ксения Давыдова, Астана


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