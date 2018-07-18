Вертолет санавиациии РК спас жизнь женщине с сильнейшими ожогами

Получившая сильнейшие ожоги жительница села Самарское (ВКО) успешно транспортирована в больницу города Усть-Каменогорск.

Женщина с термическим ожогом 70% тела успешно транспортирована вертолетом санавиациии РК в ожоговое отделение Горбольницы №1 г. Усть-Каменогорск для получения спецлечения и комплексной терапии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Как сообщили в министерстве, 11 июля 2018 года с места происшествия службой скорой медицинской помощи женщина была доставлена в межрайонную больницу Кокпетинского района. Там ей была оказана максимальная помощь - вывели из шока. Однако в связи с тяжестью повреждений, врачебным консилиумом было принято решение транспортировать женщину в городскую больницу г.Усть-Каменогорск, как только это позволит ее состояние.

В случае сложных термических травм жизнь человека зависит от скорости и качества оказания медицинской помощи. Для Восточно-Казахстанской области с характерной ей горной, труднодоступной местностью, санавиация – самая оперативная «скорая помощь», благодаря ей медики каждый день спасают жизни и здоровье жителей области, проживающих далеко от специализированных региональных организаций здравоохранения.

Транспортировка осуществлялась в сопровождении мобильной бригады санитарной авиации и врача-реаниматолога, на борту, оснащенным всем необходимым медицинским оборудованием и медикаментами, обеспечивающими оказание первой медицинской помощи, включая реанимационные мероприятия и с соблюдением максимально щадящих условий транспортировки.

Следует отметить, что за первое полугодие 2018 года для спасения пострадавших с тяжелыми травмами и ожогами, в том числе, в результате дорожных аварий и чрезвычайных ситуаций, было совершено более 20% от всех вылетов санитарной авиации РК.

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