Декларацию о доходах будут сдавать даже дети

Сейчас решается вопрос о внедрении двух форм деклараций - краткого варианта для студентов и пенсионеров и полного - для всех остальных граждан.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Мади Такиев рассказал о том, кто должен будет представлять декларацию с 1 января 2020 года, передает корреспондент Zakon.kz.

«Это все совершеннолетние граждане Казахстана, в том числе оралманы и те, кто имеет вид на жительство. Также это несовершеннолетние, которые имеют имущество или доли участия. Иностранцы при наличии имущества на территории РК», - перечислил он.

По его словам, по предварительным данным, в 2020 году количество лиц, которые будут предоставлять декларацию будет составлять 12 миллионов 900 тысяч человек.

«Среди них городское население - 7,4 миллиона человек, сельское - 5,5 миллионов человек. При вхождении в систему декларирования будет предоставляться так называемая входная декларация «Форма №250», где будет отражаться все имущество физического лица, его кредиторская, дебиторская задолженность, налично-денежные, банковские счета по состоянию на 31 декабря 2019 года», - пояснил представитель КГД.

Как отметил М. Такиев, предусмотрено два срока предоставления декларации: до 15 июля - те, кто на бумаге, до 15 сентября - все те, кто в электронном виде.

«Далее ежегодное представление формы, это будет «Форма №260». Это краткая декларация, ее будут предоставлять студенты, мы так думаем, пенсионеры, и люди, которые получают заработную плату без каких-либо движений по имуществу, земле и транспорту. И расширенная декларация, там будут все доходы, в том числе те доходы, которые были получены при реализации имущества, земли, инвестиционного золота и так далее. То есть будет две декларации - одна короткая и одна расширенная», - уточнил он.

В заключение спикер добавил, что сегодня 80% населения РК готовы предоставлять декларации в электронном виде.

Ксения Давыдова, Астана

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